Украина пригласила в НАТО тяжелую строительную, инженерную и медицинскую технику

Украина пригласила помощь НАТО в виде техники и транспорта.

Источник фото: thehill.com

Украина обратилась с запросом к НАТО по оказанию международной помощи. В частности, строительной и медицинской техники. Об этом сообщили в Евроатлантическом координационном центре.

Как сообщается, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям направила запрос на международную помощь через механизм реагирования на чрезвычайные ситуации НАТО. Запрос касается тяжелой техники для поддержки гражданских служб реагирования на чрезвычайные ситуации, занимающиеся ликвидацией последствий ежедневных атак россии на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Отмечается, что, согласно обязательствам, Евроатлантический центр передаст этот запрос странам-членам НАТО и другим партнерам.

Украина просит передать 17 гусеничных и 10 колесных экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн, 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.