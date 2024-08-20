Україна запросила у НАТО важку будівельну, інженерну та медичну техніку

Україна запросила допомогу у НАТО у вигляді техніки та транспорту.

Джерело фото: thehill.com

Україна звернулась із запитом до НАТО щодо надання міжнародної допомоги. Зокрема, будівельної та медичної техніки. Про це повідомили в Євроатлантичному координаційному центрі.

Як повідомляється, Державна служба України з надзвичайних ситуацій направила запит на міжнародну допомогу через механізм реагування на надзвичайні ситуації НАТО. Запит стосується важкої техніки для підтримки цивільних служб реагування на надзвичайні ситуації, які займаються ліквідацією наслідків щоденних атак росії на цивільну інфраструктуру в Україні.

Зазначається, що згідно зі зобов'язаннями Євроатлантичний центр передасть цей запит країнам-членам НАТО та іншим партнерам.

Україна просить передати 17 гусеничних та 10 колісних важких екскаваторів, 30 тягачів із тралами для перевезення вантажів вагою до 100 тонн, 25 броньованих санітарних машин, а також 27 пожежних машин.

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