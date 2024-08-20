Практика судів
  1. У світі

Україна запросила у НАТО важку будівельну, інженерну та медичну техніку

19:02, 20 серпня 2024
Україна запросила допомогу у НАТО у вигляді техніки та транспорту.
Україна запросила у НАТО важку будівельну, інженерну та медичну техніку
Джерело фото: thehill.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна звернулась із запитом до НАТО щодо надання міжнародної допомоги. Зокрема, будівельної та медичної техніки. Про це повідомили в Євроатлантичному координаційному центрі.

Як повідомляється, Державна служба України з надзвичайних ситуацій направила запит на міжнародну допомогу через механізм реагування на надзвичайні ситуації НАТО. Запит стосується важкої техніки для підтримки цивільних служб реагування на надзвичайні ситуації, які займаються ліквідацією наслідків щоденних атак росії на цивільну інфраструктуру в Україні.

Зазначається, що згідно зі зобов'язаннями Євроатлантичний центр передасть цей запит країнам-членам НАТО та іншим партнерам.

Україна просить передати 17 гусеничних та 10 колісних важких екскаваторів, 30 тягачів із тралами для перевезення вантажів вагою до 100 тонн, 25 броньованих санітарних машин, а також 27 пожежних машин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.

Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, отримають шанс не сісти до вʼязниці - Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство у разі добровільного повернення на службу.

Верховна Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами і здачу її до поліції

Парламент прийняв закон, за яким у громадян буде 30 днів, щоб здати або задекларувати зброю, якщо вони її ще не задекларували.

Військовослужбовці, які беруть участь у Курській операції, будуть отримувати всі виплати, передбачені для передової - прийнято закон

Воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва