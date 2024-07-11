Громадським організаціям, які отримують іноземні гранти, не сподобалася публікація наказу Держсекретаря КМУ про те, що їх можуть забронювати на 100%

Наказ про бронювання громадських організацій, що отримують іноземні гранти, існує, але очільники цих ГО стверджують, що не скористалися цим в повній мірі.

Після публікації «Судово-юридичною газетою» переліку громадських організацій та ТОВ, які згідно постанови Кабміну №76 зі змінами, внесеними постановою від 5 червня 2024 р. №650, можуть забронювати всіх своїх співробітників (на відміну від поліції та ДСНС) у соцмережах почалася дискусія. Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», йдеться про організації, що отримують іноземні гранти і значна частина з яких займається питаннями політики.

Деякі очільники організацій, зокрема, Тимофій Милованов почали наполягати на тому, що у них працівники бронюються, але не ті. Слід зауважити, що Київська школа економіки у переліку фігурує двічі – як ГО «Інститут Київська школа економіки» та як приватна установа «Університет «Київська школа економіки».

«У нас є дослідницький інститут, який виконує сенситивні, а інколи закриті, або навіть секретні задачі. Там є люди, які дійсно заброньовані. Ці люди не знаходяться на території університету, і працюють віддалено, інколи навіть не з України» - заявив він. «Правильно писати, які заброньовані на 50% або менше за загальними правилами, але могли би бути заброньовані на 100%» - порадив Тимофій Милованов у коментарі «Судово-юридичній газеті». Також він заперечив, що у них працює очільник ГО «ДеЮре» Михайло Жернаков, хоча відповідна інформація була розміщена на сайті Київської школи економіки.

Інші, як очільниця ГО «Громадянська мережа «Опора» Ольга Айвазовська, наголошують на тому, що мати право забронюватися на 100% і забронюватися за фактом – це різні речі. «У нас заброньовано 4 чоловіки та 1 жінка з 22 штатних працівників» - зазначила вона.

Втім, вони не заперечують наявність такого наказу. Факт залишається фактом – цей наказ Державного секретаря Кабміну існує, він опублікований, ним визначено перелік ГО, які отримують гранти і відповідно до законодавства мають право на 100%-ве бронювання.

З огляду на те, що наказ підписано нещодавно, 21 червня, не виключено, що згодом вказані ГО більш широко скористаються цим правом.

Звісно, факт висвітлення цього переліку може не подобатися.

Втім, подобається це чи ні – така інформація відкриває широку дискусію стосовно критеріїв віднесення до «критично важливих» громадських організацій, які отримують іноземне фінансування і займаються політичними питаннями.

Нижче ще раз наводимо наказ, а також наводимо дані з сайту КШЕ.

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