Общественным организациям, получающим иностранные гранты, не понравилась публикация приказа Госсекретаря КМУ о том, что их могут забронировать на 100%

Приказ о бронировании общественных организаций, получающих иностранные гранты, существует, но руководители этих ОО утверждают, что не воспользовались этим в полной мере

После публикации «Судебно-юридической газетой» перечня общественных организаций и ООО, которые согласно постановлению Кабмина №76 с изменениями, внесенными постановлением от 5 июня 2024 г. №650, могут забронировать всех своих сотрудников (в отличие от полиции и ГСЧС) в соцсетях началась дискуссия. Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», речь идет об организациях, получающих иностранные гранты и значительная часть которых занимается вопросами политики.

Некоторые руководители организаций, в частности Тимофей Милованов начали настаивать на том, что у них работники бронируются, но не те. Следует отметить, что Киевская школа экономики в списке фигурирует дважды – как ОО «Институт Киевская школа экономики» и как частное учреждение «Университет «Киевская школа экономики».

«У нас есть исследовательский институт, который выполняет сенситивные, а иногда закрытые или даже секретные задачи. Там есть люди, действительно забронированные. Эти люди не находятся на территории университета и работают удаленно, иногда даже не из Украины», - заявил он. «Правильно писать, которые забронированы на 50% или меньше по общим правилам, но могли бы быть забронированы на 100%» – посоветовал Тимофей Милованов в комментарии «Судебно-юридической газете». Также он возразил, что у них работает руководитель ОО «ДеЮре» Михаил Жернаков, хотя соответствующая информация была размещена на сайте Киевской школы экономики.

Другие, как глава ОО «Гражданская сеть «Опора» Ольга Айвазовская, отмечают, что иметь право забронироваться на 100% и забронироваться по факту – это разные вещи. «У нас забронированы 4 человека и 1 женщина из 22 штатных работников» - отметила она.

Впрочем, они не отрицают наличие такого приказа. Факт остается фактом – этот приказ Государственного секретаря Кабмина существует, он опубликован, им определен перечень ОО, получающих гранты и в соответствии с законодательством имеющих право на 100%-ное бронирование.

Учитывая, что приказ подписан недавно, 21 июня, не исключено, что впоследствии указанные ОО более широко воспользуются этим правом.

Конечно, факт освещения этого списка может не нравиться.

Впрочем, нравится это или нет – такая информация открывает широкую дискуссию по критериям отнесения к «критически важным» общественных организаций, получающих иностранное финансирование и занимающимся политическими вопросами.

Ниже еще раз приводим приказ, а также приводим данные с сайта КШЭ.

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