В Украине из-за аномальной жары растет дефицит электроэнергии

Наибольшая нехватка электроэнергии ожидается с 16:00 до 23:00.

Украина столкнулась с аномальной жарой, что приводит к увеличению потребления электроэнергии и значительному дефициту в энергосистеме. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Сегодня, 11 июля, из-за высоких температур облэнерго вынуждены применять ограничения потребления электроэнергии в течение всего дня. С 16:00 до 23:00 для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в остальные часы - три очереди. Особенно трудно обеспечить потребителей в светло-серых зонах графиков.

Как пояснили в Укрэнерго, рост потребления электроэнергии связан с аномальной жарой, которая накрыла Украину и Европу. Дополнительно на дефицит повлияли российские террористические атаки на украинскую энергосистему. С начала года российские силы совершили восемь массированных атак, что привело к потере 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению в пиковые часы летом таких европейских стран, как Нидерланды или Финляндия, или же Словакии и стран Балтии вместе взятых.

Температура воздуха в Украине превышает +30°C. По прогнозу Диспетчерского центра "Укрэнерго", сегодняшнее потребление на максимуме на 7% превышает аналогичный показатель вчерашнего дня.

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