В Україні через аномальну спеку зростає дефіцит електроенергії

Найбільша нестача електроенергії очікується з 16:00 до 23:00.

Україна зіштовхнулася з аномальною спекою, що призводить до збільшення споживання електроенергії і значного дефіциту в енергосистемі. Про це повідомляє «Укренерго».

Сьогодні, 11 липня, через високі температури обленерго змушені застосовувати обмеження споживання електроенергії протягом всього дня. З 16:00 до 23:00 для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги. Особливо важко забезпечити споживачів у світло-сірих зонах графіків.

Як пояснили в Укренерго, зростання споживання електроенергії пов'язане з аномальною спекою, яка накрила Україну та Європу. Додатково на дефіцит вплинули російські терористичні атаки на українську енергосистему. З початку року російські сили здійснили вісім масованих атак, що призвело до втрати 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню в пікові години влітку таких європейських країн, як Нідерланди або Фінляндія, або ж Словаччини та країн Балтії разом.

Температура повітря в Україні перевищує +30°C. За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», сьогоднішнє споживання на максимумі на 7% перевищує аналогічний показник вчорашнього дня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.