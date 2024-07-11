Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Миколаєві судили водія, який кермував у стані сп’яніння та дав хабар поліції за уникнення відповідальності

19:22, 11 липня 2024
Між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.
У Миколаєві судили водія, який кермував у стані сп’яніння та дав хабар поліції за уникнення відповідальності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Центральному районному суді м. Миколаєва призначили покарання 24-річному мешканцю одного з сіл Миколаївського району, визнаному винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Судом встановлено, що у травні 2024 року на чоловіка було складено протокол за керування у стані сп’яніння.

З метою уникнення відповідальності, водія запропонував заступнику начальника одного з районних відділень поліції неправомірну вигоду у сумі 25 тис гривень за ненаправлення до суду матеріалів складених стосовно нього.

Поліцейський, в свою чергу, звернувся з відповідною заявою про пропозицію надання йому неправомірної вигоди до правоохоронних органів.

За кілька днів обвинувачений, перебуваючи в службовому кабінеті правоохоронця, надав йому неправомірну вигоду у сумі 25 тис гривень.

Між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений повністю визнає свою винуватість, не оспорює обставини вчинення кримінального правопорушення.

Сторонами узгоджено покарання у виді штрафу в сумі 34 тисяч гривень.

Судом встановлено, що зміст та умови угоди відповідають вимогам законодавства, її укладення є добровільним, а за такого наявні підстави для її затвердження.

За результатами розгляду, суд затвердив угоду про визнання винуватості. Обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.369 КК України та призначено узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в сумі 34 тис гривень.

Також суд постановив конфіскувати в дохід держави суму наданої неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч та стягнути з обвинуваченого витрати на залучення експерта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особливо цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин, установ та військово-навчальних закладів – Верховна Рада ухвалить закон

Комітет з питань екології попередив, що прийняття такого закону може призвести до необмеженої зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок тільки в силу віднесення відповідних ділянок до земель оборони, що може негативно позначитися на охороні довкілля.

Суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК

За порушення правил військового обліку може настати не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність – суд виніс вирок чоловіку, який не приходив до ТЦК за повісткою.

Чоловік побачив у Резерв+, що перебуває у розшуку і добровільно пішов у ТЦК повідомити, що перебуває на обліку з 2008 року і має 3 дітей, але отримав штраф в 17 тисяч грн – що вирішив суд

Оновлюючи свої дані у Резерв+, він побачив, що перебуває в розшуку, після чого добровільно прибув до ТЦК, але йому виписали штраф у 17 тисяч грн.

Годинники більше переводити не будуть – Комітет рекомендував парламенту прийняти закон

Верховна Рада отримала рекомендацію Комітету прийняти в цілому багатостраждальний закон про припинення практики переведення годинників на літній чи зимовий час.

Застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти – у Міноборони пояснили, чи є в зв’язку з цим в України додаткові зобов’язання

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, чому застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти і чи має Україна через це додаткові зобов’язання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області