У Миколаєві судили водія, який кермував у стані сп’яніння та дав хабар поліції за уникнення відповідальності

Між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.

У Центральному районному суді м. Миколаєва призначили покарання 24-річному мешканцю одного з сіл Миколаївського району, визнаному винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що у травні 2024 року на чоловіка було складено протокол за керування у стані сп’яніння.

З метою уникнення відповідальності, водія запропонував заступнику начальника одного з районних відділень поліції неправомірну вигоду у сумі 25 тис гривень за ненаправлення до суду матеріалів складених стосовно нього.

Поліцейський, в свою чергу, звернувся з відповідною заявою про пропозицію надання йому неправомірної вигоди до правоохоронних органів.

За кілька днів обвинувачений, перебуваючи в службовому кабінеті правоохоронця, надав йому неправомірну вигоду у сумі 25 тис гривень.

Між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений повністю визнає свою винуватість, не оспорює обставини вчинення кримінального правопорушення.

Сторонами узгоджено покарання у виді штрафу в сумі 34 тисяч гривень.

Судом встановлено, що зміст та умови угоди відповідають вимогам законодавства, її укладення є добровільним, а за такого наявні підстави для її затвердження.

За результатами розгляду, суд затвердив угоду про визнання винуватості. Обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.369 КК України та призначено узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в сумі 34 тис гривень.

Також суд постановив конфіскувати в дохід держави суму наданої неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч та стягнути з обвинуваченого витрати на залучення експерта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.