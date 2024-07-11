У Франції спалахнув шпиль Руанського собору, відео

Через пожежу в соборі вже було проведено евакуацію.

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У четвер, 11 липня, у Франції розпочалася пожежа на шпилі знаменитого Руанського собору, повідомляє BFMTV.

Причини займання поки що невідомі.

Як повідомляє джерело, на шпилі проводилися ремонтні роботи. У соборі вже було проведено евакуацію.

Будівлю по периметру оточила поліція. До гасіння вогню залучили 63 пожежники та 33 одиниці техніки.

Нагадаємо, готичний собор у Руан зводився у XII-XVI ст. Його металевий шпиль заввишки 151 метр був зведений у ХІХ ст. До 1880 року собор був найвищою будівлею у світі.

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