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Інфляція в Україні досягла найвищого рівня за останній рік, – дані Держстату

19:04, 11 липня 2024
Інфляція у червні 2024 року в Україні склала 2,2%.
Інфляція в Україні досягла найвищого рівня за останній рік, – дані Держстату
Джерело фото: novostipmr.com
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Інфляція на споживчому ринку України у червні 2024 року досягла 2,2%, що є найвищим показником зростання цін за останній рік. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Згідно з даними Держстату, у травні інфляція становила 0,6%, у квітні — 0,2%, у березні — 0,5%, у лютому — 0,3%, а у січні — 0,4%. За перше півріччя 2024 року ціни зросли на 4,3%. Базова інфляція у червні зросла на 0,5% порівняно з травнем і становила 3,3% з початку року.

Зростання цін у червні

У червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше здорожчали яйця — на 15,5%. Також зросли ціни на:

  • продукти переробки зернових,
  • цукор,
  • соняшникову олію,
  • рибу та продукти з риби,
  • хліб,
  • макаронні вироби,
  • безалкогольні напої,
  • рис,
  • масло,
  • овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у червні підвищилися на 1,1%, зокрема, на тютюнові вироби — на 1,7%, алкогольні напої — на 0,5%. Транспортні послуги зросли на 0,8% головним чином через підвищення вартості проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10%.

Крім того, у червні значно подорожчала електроенергія — на 63,6%, а також залізничний пасажирський транспорт — на 10%.

Зниження цін

Водночас знизилися ціни на сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочну продукцію, фрукти (на 2,6–0,1%). Ціни на одяг та взуття знизилися на 2,5%.

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