Инфляция в Украине достигла самого высокого уровня за последний год, – данные Госстата

Инфляция в июне 2024 года в Украине составила 2,2%.

Источник фото: novostipmr.com

Инфляция на потребительском рынке Украины в июне 2024 года достигла 2,2%, что является самым высоким показателем роста цен за последний год. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, в мае инфляция составила 0,6%, в апреле - 0,2%, в марте - 0,5%, в феврале - 0,3%, а в январе - 0,4%. За первое полугодие 2024 года цены выросли на 4,3%. Базовая инфляция в июне выросла на 0,5% по сравнению с маем и составила 3,3% с начала года.

Рост цен в июне

В июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Больше всего подорожали яйца - на 15,5%. Также выросли цены на:

- продукты переработки зерновых,

- сахар,

- подсолнечное масло,

- рыбу и продукты из рыбы,

- хлеб,

- макаронные изделия,

- безалкогольные напитки,

- рис,

- масло,

- овощи.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в июне повысились на 1,1%, в частности, на табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,5%. Транспортные услуги выросли на 0,8% главным образом из-за повышения стоимости проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10%.

Кроме того, в июне значительно подорожала электроэнергия - на 63,6%, а также железнодорожный пассажирский транспорт - на 10%.

Снижение цен

В то же время снизились цены на сало, молоко, мясо и мясопродукты, кисломолочную продукцию, фрукты (на 2,6-0,1%). Цены на одежду и обувь снизились на 2,5%.

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