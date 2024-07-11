В Днепре спасли подростков, которых на надувном круге унесло течением

17-летний и 18-летний парни на надувном плавсредстве дрейфовали по течению и были обессилены.

Источник фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

В Днепре водный патруль доставил подростков, которых отнесло на плавсредстве течением, на берег. Сообщение от неравнодушных отдыхающих одного из пляжей Днепра о том, что двух человек на надувном круге уносит течением, поступило на днях на спецлинию 102.

Как сообщается в Патрульной полиция Украины, на помощь отправился экипаж роты по обслуживанию водных объектов.

17-летний и 18-летний парни на надувном плавсредстве дрейфовали по течению, были обессилены и уже не могли самостоятельно добраться до берега.

Патрульные доставили их служебным катером в безопасное место целыми и невредимыми и провели с ними профилактическую беседу о безопасном отдыхе на воде.

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