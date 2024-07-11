Патрульные предупреждают, что нагретую резину, которая соприкасается с плавким асфальтом, может просто разорвать горячий воздух внутри колес, поэтому необходимо уменьшать давление в камерах летом.

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Синоптики прогнозируют до +40 градусов с 11 июля. В Патрульной полиции Кировоградской области дали советы, как защитить автомобиль от перегрева во время жары.

Так, один из самых простых советов – это оставить транспорт в тени. Но если такой возможности нет, то можно прикрыть приборную панель и переднюю часть автомобиля от солнечных лучей.

Для защиты всего кузова советуют использовать чехол-накидку. Он сбережет не только салон, но и лакокрасочное покрытие авто.

Если автомобиль перегрелся, то прежде, чем включить кондиционер, стоит проветрить салон – так можно избежать резкого перепада температуры.

Также советуют проверять двигатель. Перегрев чаще всего свидетельствует о недостаточном уровне охлаждающей жидкости или о ее низком качестве. Поэтому следует проверить расширительный бачок и при необходимости заполнить его.

Во время парковки в жару патрульные советуют забирать из салона и багажника уязвимые вещи – аптечку с лекарствами, пластиковые игрушки, зажигалки, аэрозольные баллончики, продукты и газированную воду.

Помните, что под солнцем нагреваются также и шины. Нагретую резину, которая соприкасается с плавким асфальтом, может просто разорвать горячий воздух внутри колес. Поэтому летом необходимо уменьшать давление в камерах и регулярно его проверять», - отмечают полиции.

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