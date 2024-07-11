Практика судов
  1. В мире

Apple предупреждает пользователей iPhone в 98 странах о шпионских атаках

19:49, 11 июля 2024
Мошенники взламывают iPhone и отслеживают местонахождение цели с «почти идеальной точностью».
Apple предупреждает пользователей iPhone в 98 странах о шпионских атаках
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Технологический гигант Apple предупреждает пользователей iPhone в 98 странах о возможных шпионских атаках. Компания не уточняет, кто именно осуществляет эти противоправные действия, сообщает Forbes.

«Apple обнаружила, что вы стали объектом атаки наемного шпионского программного обеспечения, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID -xxx-», - говорится в сообщении. Компания отмечает, что атаки осуществляются путем рассылки вредоносных сообщений владельцам iPhone.

Вероятно, атаки нацелены на отдельных пользователей из-за их деятельности. В октябре 2023 года Apple направила подобные предупреждения нескольким медийщикам и политикам в Индии. Позже на их iPhone было обнаружено шпионское программное обеспечение.

Шпионские программы все чаще нацеливаются на iPhone. Одним из самых известных примеров является Pegasus израильской компании NSO Group. В апреле исследователи Blackberry сообщили о возвращении кампании шпионского программного обеспечения под названием LightSpy, которую назвали «особо опасным» из-за способности определять местонахождение цели с «почти идеальной точностью».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина увидел в Резерв+, что находится в розыске и добровольно пошел в ТЦК сообщить, что состоит на учете с 2008 года и имеет 3 детей, но получил штраф в 17 тысяч грн – что решил суд

Обновляя свои данные в Резерв+, он увидел, что находится в розыске, после чего добровольно прибыл в ТЦК, но ему выписали штраф в 17 тысяч грн.

Часы больше переводить не будут – Комитет рекомендовал парламенту принять закон

Верховная Рада получила рекомендацию Комитета принять в целом многострадальный закон о прекращении практики перевода часов на летнее или зимнее время.

Приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства – в Минобороны объяснили, есть ли в этой связи у Украины дополнительные обязательства

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко объяснила, почему приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства и имеет ли Украина по этому поводу дополнительные обязательства.

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава: «Прошел полиграф, к сливам не причастен»

Гизо Углава заявил, что прошел детектор лжи и «именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией, была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы».

Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов провалился – будет объявлен новый конкурс

Финалисты конкурса Евгений Васильев и Юрий Пшевлоцкий не убедили Конкурсную комиссию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області