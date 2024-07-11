Apple предупреждает пользователей iPhone в 98 странах о шпионских атаках

Мошенники взламывают iPhone и отслеживают местонахождение цели с «почти идеальной точностью».

Технологический гигант Apple предупреждает пользователей iPhone в 98 странах о возможных шпионских атаках. Компания не уточняет, кто именно осуществляет эти противоправные действия, сообщает Forbes.

«Apple обнаружила, что вы стали объектом атаки наемного шпионского программного обеспечения, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID -xxx-», - говорится в сообщении. Компания отмечает, что атаки осуществляются путем рассылки вредоносных сообщений владельцам iPhone.

Вероятно, атаки нацелены на отдельных пользователей из-за их деятельности. В октябре 2023 года Apple направила подобные предупреждения нескольким медийщикам и политикам в Индии. Позже на их iPhone было обнаружено шпионское программное обеспечение.

Шпионские программы все чаще нацеливаются на iPhone. Одним из самых известных примеров является Pegasus израильской компании NSO Group. В апреле исследователи Blackberry сообщили о возвращении кампании шпионского программного обеспечения под названием LightSpy, которую назвали «особо опасным» из-за способности определять местонахождение цели с «почти идеальной точностью».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.