На Владимирском спуске в Киеве ограничат движение транспорта

Движение транспорта на асфальтированной части Владимирского спуска будет ограничено в обоих направлениях.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

На асфальтированной части Владимирского спуска в столице с 12 по 14 июля включительно в обоих направлениях будет ограничено движение транспорта. Об этом пишет КГГА.

По информации КК «Киевавтодор», изменения связаны с текущим ремонтом асфальтобетонного покрытия на асфальтированной части в пределах от брусчатки до Боричевского спуска. Движение транспорта будет осуществляться по встречной полосе.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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