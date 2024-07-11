В Украине из-за жалоб проверят справедливость графиков отключений света

Госэнергонадзор осуществит углубленную проверку применения графиков отключений – Руслан Слободян.

В соответствии с многочисленными жалобами потребителей, Государственная инспекция энергетического надзора Украины планирует провести проверки справедливости графиков отключений электроэнергии. Об этом заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона «Единые новости».

Слободян отметил, что Госэнергонадзор углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в различных областях страны. «Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан относительно несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии», - подчеркнул он.

Сейчас Днепропетровщина лидирует по количеству жалоб, поэтому углубленная проверка начнется именно с этой области, а затем распространится на еще 5-6 регионов.

Председатель Госэнергонадзора также пояснил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за наложения стабилизационных и аварийных отключений, вызванных, в частности, жарой. «В то же время, есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим. По результатам будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по дальнейшему их избежанию», - сообщил Слободян.

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