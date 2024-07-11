В Україні через скарги перевірять справедливість графіків відключень світла

Держенергонагляд здійснить поглиблену перевірку застосування графіків відключень – Руслан Слободян.

Відповідно до численних скарг споживачів, Державна інспекція енергетичного нагляду України планує провести перевірки щодо справедливості графіків відключень електроенергії. Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Слободян зазначив, що Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в різних областях країни. «Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», – підкреслив він.

Наразі Дніпропетровщина лідирує за кількістю скарг, тому поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, а потім пошириться на ще 5-6 регіонів.

Голова Держенергонагляду також пояснив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через накладання стабілізаційних та аварійних відключень, спричинених, зокрема, спекою. «Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення», – повідомив Слободян.

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