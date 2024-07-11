Що потрібно зробити перед мобілізацією – поради НСЗУ

У Нацслужбі здоров'я радять обов’язково відвідати стоматолога.

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Список справ, які варто зробити перед мобілізацією чималий. У Національній службі здоров'я України розповіли, що потрібно зробити перед мобілізацією з погляду турботи про власне здоров’я.

Так, у НСЗУ радять:

перевірити, чи працює ваш сімейний лікар. Якщо раптом сімейний лікар звільнився, обов’язково укласти нову декларацію.

завітати на прийом до свого сімейного лікаря чи терапевта, з яким укладено декларацію. За е-направленням усі аналізи, обстеження, консультації безоплатні.

якщо за станом здоров’я необхідно приймати «Доступні ліки», слід домовитися з лікарем про дистанційний зв’язок.

перевірити разом із сімейним лікарем наявність щеплень. Можливо, час зробити планову вакцинацію від правця. Вакцинація від правця для дорослих є безоплатною.

Також рекомендують уточнити, чи є щеплення від гепатиту В. Для дорослих вакцинація від гепатиту платна.

Окрім того, у Нацслужбі здоров'я радять обов’язково відвідати стоматолога.

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