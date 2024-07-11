Що потрібно зробити перед мобілізацією – поради НСЗУ

22:00, 11 липня 2024
У Нацслужбі здоров'я радять обов’язково відвідати стоматолога.
Джерело фото: Sander Sammy / Unsplash
Список справ, які варто зробити перед мобілізацією чималий. У Національній службі здоров'я України розповіли, що потрібно зробити перед мобілізацією з погляду турботи про власне здоров’я.
Так, у НСЗУ радять:
- перевірити, чи працює ваш сімейний лікар. Якщо раптом сімейний лікар звільнився, обов’язково укласти нову декларацію.
- завітати на прийом до свого сімейного лікаря чи терапевта, з яким укладено декларацію. За е-направленням усі аналізи, обстеження, консультації безоплатні.
- якщо за станом здоров’я необхідно приймати «Доступні ліки», слід домовитися з лікарем про дистанційний зв’язок.
- перевірити разом із сімейним лікарем наявність щеплень. Можливо, час зробити планову вакцинацію від правця. Вакцинація від правця для дорослих є безоплатною.
Також рекомендують уточнити, чи є щеплення від гепатиту В. Для дорослих вакцинація від гепатиту платна.
Окрім того, у Нацслужбі здоров'я радять обов’язково відвідати стоматолога.
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