Філіппіни сколихнув сильний землетрус

На острові Мінданао стався землетрус магнітудою 6,7.

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На філіппінському острові Мінданао стався землетрус магнітудою 6,7. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Німецький дослідницький центр геонаук (GFZ).

Підземні поштовхи залягали на глибині 630 кілометрів. За даними Сейсмологічного агентства Філіппін, через велику глибину поштовхів серйозних руйнувань не очікується, проте можливі афтершоки.

Оскільки Філіппіни знаходяться в тихоокеанському «вогняному кільці», там часто трапляються вулканічна активність та землетруси.

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