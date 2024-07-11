Филиппины всколыхнуло сильное землетрясение

На острове Минданао произошло землетрясение магнитудой 6,7.

На филиппинском острове Минданао произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

Подземные толчки залегали на глубине 630 километров. По данным Сейсмологического агентства Филиппин, из-за большой глубины толчков серьезных разрушений не ожидается, однако возможны афтершоки.

Поскольку Филиппины находятся в тихоокеанском "огненном кольце", там часто случаются вулканическая активность и землетрясения.

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