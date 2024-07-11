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КСУ проверит конституционность предписаний по изменению условий назначения льготных пенсий работникам, привлеченным к вредным работам

14:08, 11 июля 2024
Автор ходатайства утверждает, что некоторые предписания «нарушают легитимные ожидания таких лиц, следовательно, противоречат части первой статьи 8 Конституции Украины, то есть нарушают принцип верховенства права, составляющей которого является юридическая определенность».
КСУ проверит конституционность предписаний по изменению условий назначения льготных пенсий работникам, привлеченным к вредным работам
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В четверг, 11 июля, Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства приступила к рассмотрению дела по конституционному представлению Верховного Суда. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Як зазначила суддя-доповідач у справі Галина Юровська, Верховний Суд просить перевірити на відповідність частині першій статті 8 Конституції України статтю 114, абзаци другий, третій пункту 2 розділу XV „Прикінцеві положення“ Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“ від 9 липня 2003 року № 1058–IV в редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій“ від 3 жовтня 2017 року № 2148–VIII.

Оспорювані законодавчі приписи передбачають поетапне підвищення на п’ять років віку виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи та на пенсію за вислугу років для осіб, які працюють на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, а також важкими і  шкідливими  умовами  праці.

Автор клопотання твердить, що вказані приписи „порушують легітимні очікування таких осіб, а отже, суперечать частині першій статті 8 Конституції України, тобто порушують принцип верховенства  права, складовою якого є юридична визначеність“.

Суддя-доповідач також поінформувала, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи було направлено листи-запити до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України та низки закладів вищої освіти із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційному поданні.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

На пленарному засіданні були присутні представник суб’єкта права на конституційне подання, начальник управління аналітичної та правової роботи Касаційного адміністративного суду департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду Юрій Пивовар, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін, представник Президента України у Конституційному Суді України Сергій Дембовський.

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