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КСУ перевірить конституційність приписів щодо зміни умов призначення пільгових пенсій працівникам, залученим до шкідливих робіт

14:08, 11 липня 2024
Автор клопотання твердить, що деякі приписи «порушують легітимні очікування таких осіб, а отже, суперечать частині першій статті 8 Конституції України, тобто порушують принцип верховенства  права, складовою якого є юридична визначеність».
КСУ перевірить конституційність приписів щодо зміни умов призначення пільгових пенсій працівникам, залученим до шкідливих робіт
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У четвер, 11 липня, Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Як зазначила суддя-доповідач у справі Галина Юровська, Верховний Суд просить перевірити на відповідність частині першій статті 8 Конституції України статтю 114, абзаци другий, третій пункту 2 розділу XV „Прикінцеві положення“ Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“ від 9 липня 2003 року № 1058–IV в редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій“ від 3 жовтня 2017 року № 2148–VIII.

Оспорювані законодавчі приписи передбачають поетапне підвищення на п’ять років віку виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи та на пенсію за вислугу років для осіб, які працюють на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, а також важкими і  шкідливими  умовами  праці.

Автор клопотання твердить, що вказані приписи „порушують легітимні очікування таких осіб, а отже, суперечать частині першій статті 8 Конституції України, тобто порушують принцип верховенства  права, складовою якого є юридична визначеність“.

Суддя-доповідач також поінформувала, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи було направлено листи-запити до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України та низки закладів вищої освіти із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційному поданні.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

На пленарному засіданні були присутні представник суб’єкта права на конституційне подання, начальник управління аналітичної та правової роботи Касаційного адміністративного суду департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду Юрій Пивовар, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін, представник Президента України у Конституційному Суді України Сергій Дембовський.

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