Кияни заборгували за водопостачання, опалення та водовідведення майже 7,5 млрд грн

Боржників попереджають про штрафні санкції.

Джерело фото: napensii.ua

Загальний борг киян за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення – близько 1,2 млрд грн. Тобто сумарний борг за ці послуги становить майже 7,5 млрд грн. Про це повідомили у КМДА.

За словами директора структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтина Лопатіна, у столиці близько мільйона особових рахунків, з яких 160 тисяч тривалий час накопичують заборгованість і не звертаються щодо реструктуризації.

«Майже 4,5 млрд боргу припадає саме на ці 16%. Близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023/2024 років», – сказав Костянтин Лопатін.

Він підкреслив, що наслідки хронічної несплати є особливо критичними для роботи підприємств в умовах енергодефіциту.

«Єдиним методом боротьби з хронічними боржниками є штрафні санкції, як того вимагає чинне законодавство. У грудні 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1405, якою скасував мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників. Відповідно до частини першої статті 26 Закону України Про житлово-комунальні послуги в разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, утім не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення», – пояснив фахівець.

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