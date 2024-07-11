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Кабмін опублікував зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації

13:52, 11 липня 2024
Повістка про виклик до ТЦК буде надсилатися адресату не пізніше 48 годин після підпису керівником ТЦК.
Кабмін опублікував зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації
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Повістки, підписані електронним цифровим підписом керівника ТЦК, будуть надсилатися військовозобов’язаним протягом 48 годин. Відповідні зміни передбачив Кабмін. Так, постановою 807 від 9 липня внесені зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ №560.

Відповідно до них повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (тобто, реєстру «Оберіг» - прим. ред.) або бланк повістки заповнюється представником районного (міського) ТЦК або його відділу.

Керівник ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою.

У разі формування повістки за допомогою Реєстру керівник ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.

Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру, після накладення керівником ТЦК або його відділу кваліфікованого електронного підпису можуть:

  • централізовано друкуватися разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;
  • вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення.

Повістка про виклик надсилається адресату не пізніше ніж протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Централізований друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку здійснюються Міноборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі відповідних договорів, укладених між Міноборони, призначеним оператором поштового зв’язку та/або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі).

Автор: Наталя Мамченко

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