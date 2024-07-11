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Кабмин опубликовал изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации

13:52, 11 июля 2024
Повестка о вызове в ТЦК будет направляться адресату не позднее 48 часов после подписи руководителем ТЦК.
Кабмин опубликовал изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации
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Повестки, подписанные электронной цифровой подписью руководителя ТЦК, будут отправляться военнообязанным в течение 48 часов. Соответствующие изменения предусмотрел Кабмин. Так, постановлением 807 от 9 июля внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением КМУ №560.

В соответствии с ними повестка формируется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (т.е. реестра «Оберег» – прим. ред.) или бланк повестки заполняется представителем районного (городского) ТЦК или его отдела.

Руководитель ТЦК или его отдела накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью.

При формировании повестки с помощью Реестра руководитель ТЦК или его отдела накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Повестки, сформированные с помощью Реестра, после наложения руководителем ТЦК или его отдела квалифицированной электронной подписи могут:

  • централизованно печататься вместе с описанием вложения и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;
  • вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения.

Повестка о вызове посылается адресату не позднее 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Централизованная печать повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление их военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи осуществляются Минобороны или государственными предприятиями, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли), на основании соответствующих договоров, заключенных между Минобороны, назначенным оператором почтовой связи и/или государственными предприятиями, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли).

Автор: Наталья Мамченко

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