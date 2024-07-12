Подыскивала жену с инвалидностью для уклонения от мобилизации: фиктивному «Купидону» грозит 9 лет тюрьмы

Злоумышленница за $5 тысяч подыскивала мужчинам пару для пересечения границы.

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Полицейские сообщили о подозрении 28-летней жительнице Николаевской области, которая разработала преступную схему для уклонения от мобилизации. Женщина предлагала мужчинам призывного возраста заключить фиктивный брак с женщинами с инвалидностью за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Злоумышленница использовала Telegram-канал для предложений своих услуг. После заключения фиктивного брака мужчины получали возможность нелегально пересечь государственную границу Украины.

Женщину задержали во время получения денежного вознаграждения в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается. Женщине грозит до девяти лет лишения свободы.

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