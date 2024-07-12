Підшукувала дружину з інвалідністю для ухилення від мобілізації: фіктивному «Купідону» загрожує 9 років в’язниці

Зловмисниця за $5 тисяч підшукувала чоловікам пару для перетину кордону.

Джерело фото: pol.kyivregion

Поліцейські повідомили про підозру 28-річній жительці Миколаївської області, яка розробила злочинну схему для ухилення від мобілізації. Жінка пропонувала чоловікам призовного віку укласти фіктивний шлюб із жінками з інвалідністю за винагороду в розмірі 5 тисяч доларів. Про це повідомила поліція Київської області.

Зловмисниця використовувала Telegram-канал для пропозицій своїх послуг. Після укладення фіктивного шлюбу чоловіки отримували можливість нелегально перетнути державний кордон України.

Жінку затримали під час отримання грошової винагороди у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Зловмисниці повідомлено про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває. Жінці загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

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