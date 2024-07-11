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В Україні зафіксували чергові температурні рекорди

17:17, 11 липня 2024
За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-3°.
В Україні зафіксували чергові температурні рекорди
Джерело фото: Dim Hou / Unsplash
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У середу, 10 липня, на території України зафіксували чергові температурні рекорди. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня», - зазначають там.

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-3°.

На карті нижче зображено, які значення температури спостерігалися у різних областях.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують до +40 градусів з 11 липня.

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