В Украине зафиксировали очередные температурные рекорды

По данным метеорологических станций зафиксированы превышения на 1-3°.

Источник фото: Dim Hou / Unsplash

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В среду, 10 июля, на территории Украины были зафиксированы очередные температурные рекорды. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня», - отмечают там.

По данным метеорологических станций зафиксированы превышения на 1-3°.

На карте ниже показаны, какие значения температуры наблюдались в разных областях.

Напомним, что синоптики прогнозируют до +40 градусов с 11 июля.

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