Аномальная жара усилится: синоптики прогнозируют до +40 градусов с 11 июля

Пик жары ожидается с 12 по 15 июля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Аномальная жара усилится уже с четверга, 11 июля. В большинстве областей температура будет превышать +40 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Максимальная температура воздуха будет составлять +33 +39 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +40 и выше.

Даже температура воздуха ночью будет очень высокой, +20+25 градусов.

В Украине будет завтра преобладать сухая погода. Сегодня вечером локальные дожди и грозы возможны вдоль полос от Сумщины через Черкасщину, Киевщину до Винницкой области.

Локальные грозовые дожди пройдут в ближайшую ночь на северо-востоке, в центре Украины.

В Киеве сегодня вечером есть вероятность дождя с грозой, несколько усилится северо-восточный ветер, который даст хотя бы немного сквозняков от стоячего воздуха.

11 июля в столице будет сухая жаркая погода с температурой воздуха +32+34 градуса.

Пик жары ожидается с 12 по 15 июля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.