В Винницкой области легковушка столкнулась с электросамокатом из-за крутого маневра

В результате ДТП травмированы пассажир легковушки и водитель электросамоката, они госпитализированы.

В Винницкой области произошли два ДТП в Винницком и Гайсинском районах, в результате которых травмировались пассажир легковушки и водитель электросамоката. Оба пострадавших были госпитализированы.

В городе Гайсин 23-летний водитель автомобиля Volkswagen, житель Гайсинского района, столкнулся с электросамокатом, который двигался в попутном направлении и внезапно совершил поворот налево. В результате аварии 61-летний местный житель был госпитализирован.

Водитель Volkswagen прошел проверку на содержание алкоголя - результат был отрицательный. У остальных водителей были отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы. Транспортные средства изъяты и помещены на штрафплощадки.

По этим фактам ведутся досудебные расследования по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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