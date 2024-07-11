Киевляне задолжали за водоснабжение, отопление и водоотвод почти 7,5 млрд грн

Должников предупреждают о штрафных санкциях.

Источник фото: napensii.ua

Общий долг киевлян за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления составляет более 6,2 млрд грн, а за услуги поставки холодной воды и водоотвод – около 1,2 млрд грн. То есть суммарный долг за эти услуги составляет около 7,5 млрд грн. Об этом сообщили в КГГА.

По словам директора структурного подразделения «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константина Лопатина, в столице около миллиона личных счетов, из которых 160 тысяч продолжительное время накапливают задолженность и не обращаются по поводу реструктуризации.

«Почти 4,5 млрд долга приходится именно на эти 16%. Около 10% абонентов не произвели ни одной оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023/2024 годов», – сказал Константин Лопатин.

Он подчеркнул, что последствия хронической неуплаты являются особенно критическими для работы предприятий в условиях энергодефицита.

«Единственным методом борьбы с хроническими должниками есть штрафные санкции, как того требует действующее законодательство. В декабре 2023 года Кабинет Министров Украины принял Постановление №1405, которым отменил мораторий на применение штрафных санкций к должникам. В соответствии с частью первой статьи 26 Закона Украины О жилищно-коммунальных услугах в случае несвоевременного осуществления платежей потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки», – пояснил специалист.

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