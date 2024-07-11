Что нужно сделать перед мобилизацией – советы НСЗУ

Список дел, которые следует сделать перед мобилизацией, немалый. В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что нужно сделать перед мобилизацией с точки зрения заботы о собственном здоровье.
Так, в НСЗУ советуют:
Возможно, пора сделать плановую вакцинацию от столбняка. Вакцинация от столбняка для взрослых безвозмездна.
Также рекомендуют уточнить, есть ли прививка от гепатита В. Для взрослых вакцинация от гепатита платная.
Кроме того, в Нацслужбе здравоохранения советуют обязательно посетить стоматолога.
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