Что нужно сделать перед мобилизацией – советы НСЗУ

В Нацслужбе здравоохранения советуют обязательно посетить стоматолога.

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Список дел, которые следует сделать перед мобилизацией, немалый. В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что нужно сделать перед мобилизацией с точки зрения заботы о собственном здоровье.

Так, в НСЗУ советуют:

проверить, работает ли ваш семейный врач. Если вдруг семейный врач уволился, обязательно заключите новую декларацию.

прийти на прием к своему семейному врачу или терапевту, с которым заключена декларация. По е-направлению все анализы, обследования, консультации безвозмездны.

если по состоянию здоровья необходимо принимать «Доступные лекарства», следует договориться с врачом о дистанционной связи.

проверить вместе с семейным врачом наличие прививок.

Возможно, пора сделать плановую вакцинацию от столбняка. Вакцинация от столбняка для взрослых безвозмездна.

Также рекомендуют уточнить, есть ли прививка от гепатита В. Для взрослых вакцинация от гепатита платная.

Кроме того, в Нацслужбе здравоохранения советуют обязательно посетить стоматолога.

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