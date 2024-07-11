На Володимирському узвозі у Києві обмежать рух транспорту

Рух транспорту на асфальтованій частині Володимирського узвозу буде обмежений в обох напрямках.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

На асфальтованій частині Володимирського узвозу у столиці з 12 до 14 липня включно в обох напрямках буде обмежений рух транспорту. Про це пише КМДА.

За інформацією КК «Київавтодор», зміни пов’язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття на асфальтованій частині в межах від бруківки до Боричевого узвозу. Рух транспорту здійснюватиметься зустрічною смугою.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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