Apple попереджає користувачів iPhone у 98 країнах про шпигунські атаки

Шахраї зламують iPhone та відстежують місцезнаходження цілі з «майже ідеальною точністю».

Технологічний гігант Apple попереджає користувачів iPhone у 98 країнах про можливі шпигунські атаки. Компанія не уточнює, хто саме здійснює ці протиправні дії, повідомляє Forbes.

«Apple виявила, що ви стали об’єктом атаки найманого шпигунського програмного забезпечення, яке намагається віддалено скомпрометувати iPhone, пов’язаний з вашим Apple ID -xxx-», – йдеться у повідомленні. Компанія зазначає, що атаки здійснюються шляхом розсилки шкідливих повідомлень власникам iPhone.

Ймовірно, атаки націлені на окремих користувачів через їхню діяльність. У жовтні 2023 року Apple надіслала подібні попередження кільком медійникам і політикам в Індії. Пізніше на їхніх iPhone було виявлено шпигунське програмне забезпечення.

Шпигунські програми все частіше націлюються на iPhone. Одним із найвідоміших прикладів є Pegasus ізраїльської компанії NSO Group. У квітні дослідники Blackberry повідомили про повернення кампанії шпигунського програмного забезпечення під назвою LightSpy, яку назвали «особливо небезпечним» через здатність визначати місцезнаходження цілі з «майже ідеальною точністю».

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