Як захистити автомобіль від перегріву під час спеки

Патрульні попереджають, що нагріту гуму, яка стикається з плавким асфальтом, може просто розірвати гаряче повітря всередині коліс, тому необхідно зменшувати тиск у камерах влітку.

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Синоптики прогнозують до +40 градусів з 11 липня. У Патрульній поліції Кіровоградської області дали поради, як захистити авто від перегріву під час спеки.

Так, одна з найпростіших порад — це залишити транспорт у тіні. Але, якщо такої можливості немає, то можна прикрити приладову панель та передню частину автомобіля від сонячних променів.

Для захисту всього кузова радять використовувати чохол-накидку. Він збереже не тільки салон, але і лакофарбове покриття авто.

Якщо автомобіль перегрівся, то перш, ніж включити кондиціонер, варто провітрити салон — так можна уникнути різкого перепаду температури.

Також радять перевіряти двигун. Перегрів найчастіше свідчить про недостатній рівень охолоджувальної рідини або про її низьку якість. Тому варто перевірити розширювальний бачок і за необхідності заповнити його.

Під час паркування у спеку патрульні радять забирати з салону і багажника вразливі речі — аптечку з ліками, пластикові іграшки, запальнички, аерозольні балончики, продукти і газовану воду.

«Пам’ятайте, що під сонцем нагріваються також і шини. Нагріту гуму, яка стикається з плавким асфальтом, може просто розірвати гаряче повітря всередині коліс. Тому влітку необхідно зменшувати тиск у камерах і регулярно його перевіряти», - наголошують у поліції.

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