У Дніпрі врятували підлітків, яких на надувному крузі віднесло течією

17-річний та 18-річний хлопці на надувному плавзасобі дрейфували за течією та були знесилені.

Джерело фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі водний патруль доставив підлітків, яких віднесло на плавзасобі течією, до берегу. Повідомлення від небайдужих відпочивальників одного з пляжів Дніпра про те, що двох людей на надувному крузі відносить течією, надійшло днями на спецлінію 102.

Як повідомляються у Патрульній поліція України, на допомогу вирушив екіпаж роти з обслуговування водних об’єктів.

17-річний та 18-річний хлопці на надувному плавзасобі дрейфували за течією, були знесилені та вже не могли самостійно дістатися до берега.

Патрульні доставили їх службовим катером до безпечного місця цілими та неушкодженими і провели з ними профілактичну бесіду щодо безпечного відпочинку на воді.

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