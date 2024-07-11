В Николаеве судили водителя, который управлял в состоянии опьянения и дал взятку полиции за уход от ответственности

Между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

В Центральном районном суде г. Николаева назначили наказание 24-летнему жителю одного из сел Николаевского района, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.369 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что в мае 2024 на мужчину был составлен протокол за управление в состоянии опьянения.

Во избежание ответственности водителя предложил заместителю начальника одного из районных отделений полиции неправомерную выгоду в сумме 25 тысяч гривен за ненаправление в суд материалов составленных по отношению к нему.

Полицейский, в свою очередь, обратился с соответствующим заявлением о предложении предоставления ему неправомерной выгоды в правоохранительные органы.

Через несколько дней обвиняемый, находясь в служебном кабинете правоохранителя, предоставил ему неправомерную выгоду в сумме 25 тыс. гривен.

Между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности, согласно которому обвиняемый полностью признает свою виновность, не оспаривает обстоятельства совершения уголовного преступления.

Стороны согласовали наказание в виде штрафа в сумме 34 тысяч гривен.

Судом установлено, что содержание и условия соглашения отвечают требованиям законодательства, его заключение является добровольным, а при этом есть основания для его утверждения.

По результатам рассмотрения суд утвердил соглашение о признании виновности. Обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст.369 УК Украины и назначен согласованное сторонами наказание в виде штрафа в сумме 34 тысяи гривен.

Также суд постановил конфисковать в доход государства сумму предоставленной неправомерной выгоды в размере 25 тысяч и взыскать с обвиняемого расходы по привлечению эксперта.

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