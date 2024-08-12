Чи повинні будуть особи з інвалідністю стояти в чергах до ТЦК для продовження відстрочки – відповідь Міноборони

Експерти з питань реформ, які працюють у грантових організаціях, можуть забронюватися через Дію, а особи з інвалідністю мають йти до ТЦК як за оформленням відстрочки, так і за її продовженням – у Міноборони пояснили, над чим працює цифрова команда.

Цифрова команда Міноборони поки що не змогла реалізувати виконання норми закону про Реєстр військовозобов'язаних, яка передбачає автоматичну передачу даних з окремих реєстрів для автоматичного надання та оформлення відстрочки. Це випливає із відповіді Міністерства оборони на запит «Судово-юридичної газети».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови. Так, заброньовані особи можуть оформити відстрочку через Дію, а особам з інвалідністю, доглядачам, багатодітним батькам, студентам тощо доводиться стояти в постійних чергах в ТЦК.

І навіть оформивши відстрочку – останні не можуть її автоматично продовжити. З питанням, коли ця проблема буде вирішена, ми звернулися до Міністерства оборони України.

Нагадаємо, відповідно до постанови КМУ №560 відстрочка надається не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента. Тобто, на 90 днів.

Чимало військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, і подали відповідні документи до ТЦК, отримали право на неї терміном до 12 серпня, оскільки 90 днів з попереднього Указу сплив 12 серпня. Ті, хто подасть документи після 12 серпня, відповідно, отримають відстрочку до 9 листопада. Потім, якщо не будуть запроваджені відповідні цифрові інструменти, їм знов доведеться йти до ТЦК і просити про продовження відстрочки.

Тобто, здорова людина, яка має бронь від мобілізації, наприклад, експерт з питань реформ, який працює в грантовій організації, може скористатися Дією, а особа з інвалідністю повинна чергувати під ТЦК.

Постанова визначає, що у разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку, крім зокрема підстави інвалідності чи непридатності, здійснюється за допомогою Реєстру «Оберіг». Ми вирішили уточнити в Міноборони, чи реалізовано станом на зараз функцію автоматичного продовження відстрочки, або ж особи з інвалідністю повинні після спливу 90 днів, знов йти до ТЦК. Ось що відповіли «Судово-юридичній газеті» у Міноборони.

«Відповідно до пункту 60 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560 відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України.

У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів» - пояснили у Міноборони.

Далі наводимо відповіді на уточнюючі питання.

СЮГ: «Відповідно до постанови КМУ №560 відстрочка від призову може оформлятися за допомогою Реєстру «Оберіг» на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Чи означає це, що для осіб з інвалідністю чоловічої статі 18- 60 років може бути оформлена відстрочка в автоматичному порядку шляхом взаємодії Реєстру «Оберіг» з відповідними державними реєстрами?»

Міноборони: «Відповідно до пунктів 59, 60 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560 відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів».

СЮГ: «Чи реалізовано взаємодію Реєстру «Оберіг» (автоматизований обмін даними між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів і іншими реєстрами) та реєстрами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду задля прискорення розгляду питань стосовно надання відстрочки категоріям, визначених у статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»? Чи передає нині Пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики України в електронному вигляді до Реєстру військовозобов'язаних відомості про встановлення, зміну групи інвалідності, як це передбачено законом?

Міноборони: «За інформацією Директорату цифрової трансформації у сфері оборони, Міністерство оборони України проводить роботу з організації інформаційної взаємодії з центральними органами виконавчої влади та іншими органами державної влади держателями (розпорядниками, адміністраторами) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних, що зазначені відповідно до статті 14 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, а також проводить роботу над розширенням переліку послуг».

Таким чином, конкретна дата, коли цифрова команда Міноборони завершить роботу над функцією автоматичного продовження відстрочки, невідома. Водночас, як відомо, цифрова команда запустила онлайн-бронювання через Дію для окремих підприємств та грантових громадських організацій, які фінансуються іноземними донорами.

Автор: Наталя Мамченко

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