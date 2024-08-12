Должны ли лица с инвалидностью стоять в очередях в ТЦК для продления отсрочки – ответ Минобороны

Эксперты по вопросам реформ, работающие в грантовых организациях, могут забронироваться через Дію, а лица с инвалидностью должны идти в ТЦК как за оформлением отсрочки, так и за ее продлением – в Минобороны объяснили, над чем работает цифровая команда.

Цифровая команда Минобороны пока не смогла реализовать выполнение нормы закона о Реестре военнобязанных, которая предусматривает автоматическую передачу данных из отдельных реестров для автоматического предоставления и оформления отсрочки. Это следует из ответа Министерства обороны на запрос «Судебно-юридической газете».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия. Так, забронированные лица могут оформить отсрочку через Дію, а лицам с инвалидностью, смотрителям, многодетным родителям, студентам и т.д. приходится стоять в постоянных очередях в ТЦК.

И даже оформив отсрочку – последние не могут ее автоматически продлить. С вопросом, когда эта проблема будет решена, мы обратились в Министерство обороны Украины.

Напомним, согласно постановлению КМУ №560 отсрочка предоставляется не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента. То есть на 90 дней.

Многие военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, и подали соответствующие документы в ТЦК, получили право на нее сроком до 12 августа, поскольку 90 дней из предыдущего Указа закончился 12 августа. Подающие документы после 12 августа, соответственно, получат отсрочку до 9 ноября. Затем, если не будут введены соответствующие цифровые инструменты, им снова придется идти в ТЦК и просить о продолжении отсрочки.

То есть здоровый человек, который имеет бронь от мобилизации, например, эксперт по вопросам реформ, работающий в грантовой организации, может воспользоваться Дія, а лицо с инвалидностью должно дежурить под ТЦК.

Постановление определяет, что в случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного на отсрочку, кроме основания инвалидности или непригодности, осуществляется с помощью Реестра «Оберег». Мы решили уточнить в Минобороны, реализована ли по состоянию на сейчас функция автоматического продления отсрочки, или лица с инвалидностью должны после истечения 90 дней, снова идти в ТЦК. Вот что ответили «Судебно-юридической газете» в Минобороны.

«Соответственно пункту 60 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 № 560 отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины.

В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, кроме оснований, указанных в пункте 2 части первой, пунктах 3, 4, 5 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизацию”, осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае невозможности провести проверку у военнообязанных оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов» - пояснили в Минобороны. .

Далее приводим ответы на уточняющие вопросы.

СЮГ: «В соответствии с постановлением КМУ №560 отсрочка от призыва может оформляться с помощью Реестра «Оберег» на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Значит ли это, что для лиц с инвалидностью мужского пола в ​​возрасте 18-60 лет может быть оформлена отсрочка в автоматическом порядке путем взаимодействия Реестра «Оберег» с соответствующими государственными реестрами?»

Минобороны: «В соответствии с пунктами 59, 60 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 № 560 отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

В случае невозможности провести проверку у военнообязанных оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов».

СЮГ: «Реализовано ли взаимодействие Реестра «Оберег» (автоматизированный обмен данными между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами) и реестрами Минсоцполитики и Пенсионного фонда для ускорения рассмотрения вопросов относительно предоставления отсрочки категориям, определенным в статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»? Передает ли ныне Пенсионный фонд и Министерство социальной политики Украины в электронном виде в Реестр военнообязанных сведения об установлении, изменении группы инвалидности, как это предусмотрено законом?

Минобороны: «По информации Директората цифровой трансформации в сфере обороны, Министерство обороны Украины проводит работу по организации информационного взаимодействия с центральными органами исполнительной власти и другими органами государственной власти держателями (распорядителями, администраторами) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных, что указаны в соответствии со статьей 14 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", а также проводит работу над расширением перечня услуг».

Таким образом, конкретная дата, когда цифровая команда Минобороны завершит работу над функцией по автоматическому продлению отсрочки, неизвестна. Вместе с тем, как известно, цифровая команда запустила онлайн-бронирование через Дию для отдельных предприятий и грантовых общественных организаций, финансируемых иностранными донорами.

Автор: Наталя Мамченко

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