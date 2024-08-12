Обвиняемая предложила судье взятку прямо в его кабинете, но судья вызвал полицию

Неприятный инцидент произошел в Шевченковском райсуде города Киева.

Судья Шевченковского районного суда города Киева Андрей Трубников сообщил в Высший совет правосудия и Офис Генпрокурора о попытке предоставить ему неправомерную выгоду.

Как рассказал судья, он председательствует в деле гражданки, которая обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

Когда Андрей Трубников находился в совещательной комнате в другом деле, в его кабинет вдруг зашла обвиняемая гражданка и села на стул у рабочего стола судьи.

Удивленный судья предложил гражданке покинуть помещение, но она проигнорировала требования Андрея Трубникова.

Более того, женщина вынула из сумки конверт и пыталась положить его между документами, которые лежали на рабочем столе судьи.

Андрей Трубников понял, что обвиняемая пытается предоставить ему неправомерную выгоду за «нужное» решение суда и вызвал в кабинет своего помощника и сотрудников судебной охраны. Немного позже помощник судьи также вызвал полицию.

Поняв, что все пошло не по «плану», обвиняемая спрятала конверт в свою сумку. Впрочем, прибывшие в суд полицейские все же осмотрели конверт и установили, что там находятся деньги.

В итоге Андрей Трубников обратился в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления.

Как отметил судья в сообщении ВСП, фактически была предпринята попытка вмешательства в осуществление правосудия, что требует соответствующей оценки и реагирования.

Теперь событиям в Шевченковском райсуде столицы должен дать оценку Совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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