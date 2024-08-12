Нужно ли платить экологический налог на ВОТ: разъяснение

Налоговики объясняют, платится ли эконалог за объекты, расположенные на территориях, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированные.

Налоговая служба объясняет, платится ли эконалог за объекты, расположенные на территориях, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированные.

Объектом и налогооблагаемой базой экологическим налогом являются:

объемы и виды загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками (пп. 242.1.1 НКУ);

объемы и виды загрязняющих веществ, которые сбрасываются непосредственно в водные объекты (пп. 242.1.2 НКУ);

объемы и виды (классы) размещенных отходов, кроме объемов и видов (классов) отходов как вторсырья, размещаемых на собственных территориях (объектах) субъектов хозяйствования (пп. 242.1.3 НКУ);

объемы и категория радиоактивных отходов, которые образуются в результате деятельности субъектов хозяйствования и/или временно хранятся их производителями сверх установленного особыми условиями лицензии срока (пп. 242.1.5 НКУ);

объемы электрической энергии, производимой эксплуатирующими организациями ядерных установок (атомных электростанций) (пп. 242.1.6 НКУ).

Согласно абзацам первым и вторым пп. 69.16 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ за период с 01 января 2022 по 31 декабря 2022 года не начисляется и не уплачивается экологический налог плательщиками этого налога, зарегистрированными (взятыми на учет) по месту размещения стационарных источников загрязнения, за образование радиоактивных отходов и временное хранение радиоактивных отходов на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных рф территориях Украины.

Начиная с 1 января 2023 года в части территорий, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) активные боевые действия или временно оккупированных рф (далее – Перечень территорий), экологический налог не начисляется и не уплачивается за период с первого числа месяца, в которому была определена в отношении соответствующих территорий дата начала боевых действий или временной оккупации, до первого числа месяца, следующего после даты завершения боевых действий или временной оккупации на соответствующей территории.

Даты начала и завершения боевых действий или временной оккупации определяются в соответствии с данными Перечня территорий (абзац седьмой пп. 69.16 подраздел 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).

Перечень территорий определяется в установленном Кабинетом Министров порядке (абзац восьмой пп. 69.16 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).

Перечень территорий утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 №309 (далее – Приказ №309).

Следовательно, начиная с 01.01.2023, экологический налог не начисляется и не уплачивается за объекты налогообложения, определенные пп. 242.1.1 - 242.1.3 и 242.1.5 НКУ, которые расположены на территориях, включенных в Перечень территорий, за период с первого числа месяца, в котором была определена дата начала боевых действий/временной оккупации на соответствующей территории до первого числа месяца, что наступает после даты завершения боевых действий/временной оккупации на соответствующей территории в соответствии с данными Перечня территорий.

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