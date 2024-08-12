Нужно ли платить экологический налог на ВОТ: разъяснение

Налоговая служба объясняет, платится ли эконалог за объекты, расположенные на территориях, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированные.
Объектом и налогооблагаемой базой экологическим налогом являются:
Согласно абзацам первым и вторым пп. 69.16 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ за период с 01 января 2022 по 31 декабря 2022 года не начисляется и не уплачивается экологический налог плательщиками этого налога, зарегистрированными (взятыми на учет) по месту размещения стационарных источников загрязнения, за образование радиоактивных отходов и временное хранение радиоактивных отходов на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных рф территориях Украины.
Начиная с 1 января 2023 года в части территорий, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) активные боевые действия или временно оккупированных рф (далее – Перечень территорий), экологический налог не начисляется и не уплачивается за период с первого числа месяца, в которому была определена в отношении соответствующих территорий дата начала боевых действий или временной оккупации, до первого числа месяца, следующего после даты завершения боевых действий или временной оккупации на соответствующей территории.
Даты начала и завершения боевых действий или временной оккупации определяются в соответствии с данными Перечня территорий (абзац седьмой пп. 69.16 подраздел 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).
Перечень территорий определяется в установленном Кабинетом Министров порядке (абзац восьмой пп. 69.16 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).
Перечень территорий утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 №309 (далее – Приказ №309).
Следовательно, начиная с 01.01.2023, экологический налог не начисляется и не уплачивается за объекты налогообложения, определенные пп. 242.1.1 - 242.1.3 и 242.1.5 НКУ, которые расположены на территориях, включенных в Перечень территорий, за период с первого числа месяца, в котором была определена дата начала боевых действий/временной оккупации на соответствующей территории до первого числа месяца, что наступает после даты завершения боевых действий/временной оккупации на соответствующей территории в соответствии с данными Перечня территорий.
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