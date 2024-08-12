Чи потрібно сплачувати екологічний податок на ТОТ: роз’яснення

Податківці пояснюють, чи сплачується екоподаток за об’єкти, розташовані на територіях, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих.

Податкова служба пояснює, чи сплачується екоподаток за об’єкти, розташовані на територіях, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих.

Об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є:

обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (пп. 242.1.1 ПКУ);

обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти (пп. 242.1.2 ПКУ);

обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання (пп. 242.1.3 ПКУ);

обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (пп. 242.1.5 ПКУ);

обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) (пп. 242.1.6 ПКУ).

Згідно з абзацами першим і другим пп. 69.16 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України.

Починаючи з 01 січня 2023 року в частині територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих рф (далі – Перелік територій), екологічний податок не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку бойових дій або тимчасової окупації, до першого числа місяця, що настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території.

Дати початку та завершення бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій (абзац сьомий пп. 69.16 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Перелік територій визначається у встановленому Кабінетом Міністрів порядку (абзац восьмий пп. 69.16 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Перелік територій затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 (далі – Наказ №309).

Отже, починаючи з 01.01.2023 екологічний податок не нараховується та не сплачується за об’єкти оподаткування, визначені пп. 242.1.1 − 242.1.3 та 242.1.5 ПКУ, які розташовані на територіях, включених до Переліку територій, за період з першого числа місяця, в якому було визначено дату початку бойових дій/тимчасової окупації на відповідній території до першого числа місяця, що настає після дати завершення бойових дій/тимчасової окупації на відповідній території відповідно до даних Переліку територій.

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