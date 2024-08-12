Шевченківський районний суд Києва повідомив про наявність вакантних посад

14:45, 12 серпня 2024
Суд шукає судового розпорядника, головних спеціалістів, начальника відділу та секретаря судового засідання.
Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє про наявність низки вакантних посад.
Так, суд шукає:
- секретаря судового засідання;
- начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян;
- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;
- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення;
- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;
- головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;
- судового розпорядника.
Водночас у суді повідомили про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.
Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у відділі кадрової роботи та управління персоналом Шевченківського районного суду м. Києва у кабінеті 202 або за телефоном (044) 298-58-75.
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