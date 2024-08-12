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Шевченківський районний суд Києва повідомив про наявність вакантних посад

14:45, 12 серпня 2024
Суд шукає судового розпорядника, головних спеціалістів, начальника відділу та секретаря судового засідання.
Шевченківський районний суд Києва повідомив про наявність вакантних посад
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Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє про наявність низки вакантних посад.

Так, суд шукає:

  1. секретаря судового засідання;
  2. начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян;
  3. головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;
  4. головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення;
  5. головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;
  6. головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;
  7. судового розпорядника.

Водночас у суді повідомили про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.

Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у відділі кадрової роботи та управління персоналом Шевченківського районного суду м. Києва у кабінеті 202 або за телефоном (044) 298-58-75.

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