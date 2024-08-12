Шевченківський районний суд Києва повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає судового розпорядника, головних спеціалістів, начальника відділу та секретаря судового засідання.

Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє про наявність низки вакантних посад.

Так, суд шукає:

секретаря судового засідання; начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян; головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ; головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення; головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ; головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації; судового розпорядника.

Водночас у суді повідомили про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.

Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у відділі кадрової роботи та управління персоналом Шевченківського районного суду м. Києва у кабінеті 202 або за телефоном (044) 298-58-75.

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