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У ДПСУ повідомили, чи стягує Білорусь війська до кордону з Україною

13:33, 12 серпня 2024
У Державній прикордонній службі вважають заяви Лукашенка про перекидання реактивних систем «Полонез» і ракетного комплексів «Іскандер» підіграванням росії.
У ДПСУ повідомили, чи стягує Білорусь війська до кордону з Україною
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Білорусь не перекидає військову техніку та особовий склад до кордону з Україною. Державна прикордонна служба України не фіксує таких ознак, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зазначається, що на україно-білоруському кордоні ситуація залишається незмінною, вона повністю контрольована, але помітно, що Білорусь у черговий раз починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку.

Також віе зауважив, що ніколи кордон з Білоруссю не був другорядним, він також мав пріоритет у плані оборони, укріплення безпосередньо по лінії держрубежу і прикордонні та в інженерно-фортифікаційному відношенні.

У коментарі виданню "Бабель" Демченко сказав, що заяви самопроголошного лідера Білорусі Олександра Лукашенка про перекидання реактивних систем «Полонез» і ракетного комплексів "Іскандер" — це підігравання рф.

Водночас він не виключає, що для створення картинки Білорусь може перемістити окремі підрозділи своєї армії вглиб власної території.

Нагадаємо, 10 серпня Лукашенко заявив, що Білорусь перекидає "Іскандери", РСЗО "Полонез" і спецназ в прикордонні із Україною райони.

Пізніше стало відомо, що техніку перекидають у Гомельську та Мозирську області, щоб нібито реагувати на якісь провокації.

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