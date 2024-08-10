Білорусь заявила, що стягує війська та комплекси «Іскандер» до кордону з Україною

Білорусь перекидає "Іскандери", РСЗО "Полонез" і армію в прикордонні із Україною райони. Про це повідомили у Міноборони країни.
Зазначається, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко наказав посилити угруповання військ у Гомельській та Мозирській областях.
Раніше Лукашенко заявив, що Україна буцімто "порушила повітряний простір Білорусі". Кілька БПЛА нібито збила білоруська ППО і зараз відбувається "пошук уламків".
Генштаб ЗСУ та офіційні особи України не коментують поки цю інформацію.
Нагадаємо, українські військові змогли досягти оперативної раптовості на кордоні з рф, зокрема, у Курській області.
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