Беларусь заявила, что стягивает войска и комплексы «Искандер» к границе с Украиной

Перед этим Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства.

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Беларусь перекидывает "Искандеры", РСЗО "Полонез" и армию в приграничные с Украиной районы. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск в Гомельской и Мозырской областях.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина якобы "нарушила воздушное пространство Беларуси". Несколько БПЛА якобы сбило белорусское ПВО и сейчас происходит "поиск обломков".

Генштаб ВСУ и официальные лица Украины пока не комментируют эту информацию.

Напомним, украинские военные смогли достичь оперативной внезапности на границе с рф, в частности, в Курской области.

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