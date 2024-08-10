Хорватия подтвердила готовность поддержать Украину новым энергооборудованием

Хорватия рассмотрит возможность дополнительной помощи Украине в энергетическом секторе.

Источник фото: Минэнерго

Хорватия рассмотрит возможность предоставления Украине дополнительного генерирующего оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Украины после встречи заместителя министра энергетики Романа Андарака и Чрезвычайного и Полномочного Посла Хорватии в Украине Аницея Джамича.

Хорватская сторона подтвердила готовность продолжить поддержку Украины, в частности через участие в Фонде поддержки энергетики Украины и поддержку семей энергетиков, пострадавших в результате российской агрессии. Также обсуждалась возможность обмена опытом в переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз.

До этого Хорватия уже предоставила Украине 75 тонн оборудования для энергетической инфраструктуры.

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