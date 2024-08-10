На границе Ровенской области сдетонировали мины: есть пострадавший

Травмировался мужчина, который двигался в сторону границы.

Взорвались мины в приграничной полосе Ровенской области. Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Пострадал гражданский человек. По предварительной информации, мужчина направлялся в сторону границы, проигнорировав указатели "Опасно мины".

В Ровенской ОВА в очередной раз напоминают о режимных ограничениях и запрете пребывания гражданских в пограничной полосе. Разрешение на это можно получить только в пограничной службе. Пока же на севере укрепляют границу, в том числе и путем минирования.

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