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Землю накроет магнитная буря, возможны сбои в энергосистемах и радиосвязи

15:35, 10 августа 2024
Земля испытает магнитную бурю уровня G2, которая может повлиять на здоровье и технические системы.
Землю накроет магнитная буря, возможны сбои в энергосистемах и радиосвязи
Источник фото: pixabay.com
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В субботу, 10 августа, Земля подвергнется воздействию умеренной магнитной бури уровня G2, которая может иметь негативные последствия для самочувствия людей и технических систем. Как сообщает Meteoprog, возбужденное состояние магнитосферы может вызвать отключение радиосвязи, сбои в работе энергосистем и повлиять на здоровье метеозависимых лиц, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

В течение последних 24 часов солнечная активность была высокой. Было зафиксировано пять вспышек класса С, четыре вспышки класса М и одна вспышка класса Х, в частности самая большая вспышка Х1. Вспышки X-класса, которые редко случаются, могут вызвать длительные радиационные бури, влияющие на спутники, системы связи и энергосистемы. Также возможно образование яркого полярного сияния.

Ожидается, что геомагнитное поле останется неспокойным, с возможностью сильного геомагнитного шторма. Солнечная активность на 10 августа предусматривает:

  • Возможность малого геомагнитного шторма: 35%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма: 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце класса М: 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце класса Х: 25%
  • Количество солнечных пятен: 292

Метеозависимым лицам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется уделить особое внимание своему здоровью в этот день, поскольку магнитные бури могут повысить риск инфарктов и инсультов.

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