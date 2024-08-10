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Украинский атлет Алексей Середа попал в финал Олимпиады-2024

13:30, 10 августа 2024
Украинский атлет в прыжках в воду с 10-метровой вышки занял 11-е место в квалификации.
Украинский атлет Алексей Середа попал в финал Олимпиады-2024
Федерация Украины по прыжкам в воду
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Украинский атлет Алексей Середа получил место в финале Олимпиады-2024 по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Как сообщается в трансляции соревнования, хотя в его выступлениях были и неудачные прыжки, в конце Середа получил 86,40 балла, что обеспечило ему место в финале.

Середа завершил квалификационный раунд на 11-м месте. В финал прошли прыгуны в воду, которые заняли места с первого по двенадцатое в рейтинговой таблице.

Напомним, что Жан Беленюк получил бронзу на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе.

А Александр Хижняк принес Украине третье золото на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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